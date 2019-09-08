Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Новое общественное пространство появилось на набережной Карповки

35
0 Оставить комментарий

Новое общественное пространство появилось на набережной Карповки

Санкт-Петербург, 8 сентября. Участок набережной реки Карповки открыли в Петербурге после комплексного благоустройства.

Территория от улицы Чапаева до Первого медицинского университета полностью преобразилась. На набережной появились игровые зоны для детей и отдыха взрослых.

Дети могут покачаться на качелях, поиграть в веревочном парке. Петербуржцам предложили две площадки под огород  — выращивать лекарственные растения и овощи.

Новое общественное пространство появилось на набережной Карповки

По словам вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко, архитектурная концепция строилась вокруг волны. Власти сохранили историческое место и сделали его комфортным для жителей.

Все работы по благоустройству набережной планируется завершить к 2021 году. Напомним, что сегодня в единый день голосования в Петербурге проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров