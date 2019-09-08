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Петербуржцев пригласили на «Яблочный полдень» в Царское Село

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Петербуржцев пригласили на «Яблочный полдень» в Царское Село

Санкт-Петербург, 8 сентября. Семейный праздник «Яблочный полдень» проходит в музее-заповеднике «Царское Село» в Петербурге.

Для посетителей откроют комплекс «Верхние теплицы» в Александровском парке. Темой праздника стали «Рыцари и принцессы».

На площадке мероприятия выступят театральные группы и джазовые музыканты. Все гости могут принять участие в мастер-классах по созданию предметов средневекового быта.

Хореографы покажут, как раньше танцевали при королевском дворе. А специалисты расскажут, как ухаживать за фруктовыми деревьями.

Ранее сообщалось, что в Сестрорецке второй день проходит фестиваль джазовой музыки «Большой джем». 

Напомним, что сегодня в единый день голосования в Петербурге проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.

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