Избиратели на участке №105 в Петербурге не заметили нарушений

Санкт-Петербург, 8 сентября. Голосовавшие на избирательном участке № 105 Василеостровского района военные рассказали, что пришли на выборы добровольно. Нарушений они не заметили.

На участке №105 отдать голос за своего кандидата и выполнить гражданский долг пришло много военных.

«Мы народ служивый, к дисциплине приученный. С утра встал и сразу важными делами занялся. Вот и на выборы одними из первых пришли», — рассказал Александр В., его цитируют «Невские новости».

Еще один военный Алексей Л. рассказал, что нет ничего удивительного в участии моряков в выборах. Он объяснил, что военные привыкли все делать вместе.

Ранее в Сети распространили информацию, что на участке № 105 образовалась большая очередь. Выяснилось, что моряки, зарегистрированные в Петербурге, уходят в рейс. Они решили проголосовать на своем участке пораньше.

Эту информацию также подтвердила представитель УИК 105 Наталья Гладких, никаких нарушений замечено не было.