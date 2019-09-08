Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Избиратели на участке №105 в Петербурге не заметили нарушений

168
0 Оставить комментарий

Избиратели на участке №105 в Петербурге не заметили нарушений

Санкт-Петербург, 8 сентября. Голосовавшие на избирательном участке № 105 Василеостровского района военные рассказали, что пришли на выборы добровольно. Нарушений они не заметили.

На участке №105 отдать голос за своего кандидата и выполнить гражданский долг пришло много военных.

«Мы народ служивый, к дисциплине приученный. С утра встал и сразу важными делами занялся. Вот и на выборы одними из первых пришли», — рассказал Александр В., его цитируют «Невские новости».

Еще один военный Алексей Л. рассказал, что нет ничего удивительного в участии моряков в выборах. Он объяснил, что военные привыкли все делать вместе.

Ранее в Сети распространили информацию, что на участке № 105 образовалась большая очередь. Выяснилось, что моряки, зарегистрированные в Петербурге, уходят в рейс. Они решили проголосовать на своем участке пораньше.

Эту информацию также подтвердила представитель УИК 105 Наталья Гладких, никаких нарушений замечено не было.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров