Петербуржцы почтят память жертв блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 8 сентября. Митинги и торжественное возложение цветов пройдут в Курортном районе Петербурга в День памяти жертв блокады.

В мероприятиях примут участи представители администрации района, руководители органов местного самоуправления, учащиеся школ, волонтеры, ветераны и жители блокадного Ленинграда.

Митинги пройдут в сквере Героя СССР Дмитрия Ушакова, в Сестрорецке, Зеленогорске, в поселке Серово, Песочном.

Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны длилась 871 день. По данным Нюрнбергского процесса, во время блокады поглибло более 630 тысяч человек. По другой информации, число погибших составило более миллиона человек.

Напомним, что сегодня в единый день голосования в Петербурге проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.