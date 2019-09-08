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Беглов проголосовал на выборах в Петербурге

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Беглов проголосовал на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах в Северной столице в школе №12, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Александр Беглов пригласил петербуржцев прийти на выборы и проголосовать за своего кандидата.

«Потому что в этот день надо быть с городом. Мы определяем будущее нашего города на пять лет», — прокомментировал он.

Беглов поблагодарил за работу сотрудников избирательных комиссий, а также правоохранителей, которые обеспечивают порядок на выборах.

«Я уверен, что наш город достоин, чтобы выборы прошли чисто, честно и открыто», — заявил врио губернатора.

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