Беглов проголосовал на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах в Северной столице в школе №12, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Александр Беглов пригласил петербуржцев прийти на выборы и проголосовать за своего кандидата.
«Потому что в этот день надо быть с городом. Мы определяем будущее нашего города на пять лет», — прокомментировал он.
Беглов поблагодарил за работу сотрудников избирательных комиссий, а также правоохранителей, которые обеспечивают порядок на выборах.
«Я уверен, что наш город достоин, чтобы выборы прошли чисто, честно и открыто», — заявил врио губернатора.