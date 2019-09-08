Выборы губернатора стартовали в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Более тысячи избирательных участков открылись в Петербурге в воскресенье. Жителям города предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.

В единый день голосования избирательные участки в Петербурге открылись в восемь часов утра по московскому времени. Принять участие в выборах смогут все совершеннолетние петербуржцы.

Горожанам предстоит выбрать губернатора города. В этом году три кандидата на этот пост — выдвигающаяся от «Справедливой России» Надежда Тихонова, представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов и самовыдвиженец Александр Беглов.

Кроме того, 8 сентября состоятся и выборы депутатов муниципальных советов. Проявить свою гражданскую позицию жители Северной столицы смогут в течение всего дня. В городе работают более тысячи участков. Избирательные участки будут работать до 20 часов по московскому времени.

Итоги выборов губернатора Петербурга, вероятно, объявят после подсчета голосов в понедельник, 9 сентября.