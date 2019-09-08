Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Выборы губернатора стартовали в Петербурге

305
0 Оставить комментарий

Выборы губернатора стартовали в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Более тысячи избирательных участков открылись в Петербурге в воскресенье. Жителям города предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.

В единый день голосования избирательные участки в Петербурге открылись в восемь часов утра по московскому времени. Принять участие в выборах смогут все совершеннолетние петербуржцы.

Горожанам предстоит выбрать губернатора города. В этом году три кандидата на этот пост — выдвигающаяся от «Справедливой России» Надежда Тихонова, представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов и самовыдвиженец Александр Беглов.

Выборы губернатора стартовали в Петербурге

Кроме того, 8 сентября состоятся и выборы депутатов муниципальных советов. Проявить свою гражданскую позицию жители Северной столицы смогут в течение всего дня. В городе работают более тысячи участков. Избирательные участки будут работать до 20 часов по московскому времени.

Итоги выборов губернатора Петербурга, вероятно,  объявят после подсчета голосов в понедельник, 9 сентября.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров