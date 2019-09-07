В СПЧ отреагировали на нарушение дня тишины петербургским депутатом Кеном

Санкт-Петербург, 7 сентября. Бывший муниципальный депутат Даниил Кен сознательно нарушил закон о запрете агитации в день тишины. Не исключено, что в день выборов 8 сентября провокаций и фейков будет еще больше, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Муниципальный депутат МО Морские ворота, председатель профсоюза «Альянс учителей» Кен признался в нарушении тишины, заявив, что продолжает агитировать в Выборгском районе. Об этом он написал в Twitter. При этом на предупреждение комментатора о том, что за незаконную агитацию снимают с выборов, Кен ответил, что «это не основание».

Брод отметил, что Кен, видимо, давно не открывал избирательное законодательство. Член СПЧ напомнил, что согласно закону, проведение любой агитации прекращается в 00.00 в день, предшествующий дню голосования.

Брод подчеркнул, что действия Кена – это циничая демонстрация неуважения к закону и избирателям. Член СПЧ выразил удивление тем, что учителя лояльны к такому «лидеру». Однако Кен не одинок в неуважении к закону: эксперты ассоциации «Гражданский контроль» зафиксировали распространение фейков перед выборами.

«Значит, далеко не все заинтересованы в том, чтобы выборы прошли без срывов. Похоже, завтра, в день голосования, фейков будет еще больше. Что ж, будем наблюдать и проверять!» — подытожил Брод.

Отметим, что Кен запомнился тем, что применял незаконные методы антиагитации на губернаторских выборах: он расклеивал листовки с оскорблениями конкурентов. Кроме того, депутат отметился и публикацией в социальных сетях фашистской символики и нападением на сотрудницу детского сада.

В воскресенье в Петербурге пройдут выборы. В единый день голосования, 8 сентября, петербуржцам предстоит выбрать губернатора города и депутатов местного самоуправления.