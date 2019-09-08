Бесплатное занятие по скалолазанию для детей пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Юных жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают на бесплатное занятие по скалолазанию 8 сентября.

Пробное занятие проведут в крупнейшем из скалодромов Петербурга El Capitan, располагающемся на площади более 2,2 тыс. квадратных метров в уютном лофт-пространстве на улице Арсенальная, 2. Дети от 7 лет смогут научиться скалолазанию, освоив при этом несколько техник.

Также с детьми проведут веселую разминку на все группы мышц, после чего пройдут занятия по лазанию над матами на низком скалодроме. С юными петербуржцами и гостями Северной столицы опытные инструкторы разберут базовые техники скалолазания.

После пробного урока родители смогут задать инструкторам все интересующие вопросы об обучении.

Напомним, 8 сентября в Санкт-Петербурге пройдут выборы губернатора и депутатов местного самоуправления.