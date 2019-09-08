Петербуржцев пригласили на лекции о космосе в библиотеку имени Гоголя

Санкт-Петербург, 8 сентября. Петербуржцам расскажут о космосе и человеке на неделе науки в библиотеке имени Гоголя, программа разделена на несколько блоков.

На площадке библитеки состоятся панельные дискуссии по психологии: об индивидуальности и плюсах доказательной терапии. Лекции проведут известные ученые.

Участникам лектория покажут VR-фильмы о жизни животных и астрономии и экологии.

В этот день рядом с библиотекой остановится мобильная лаборатория фонда «Гуманитарное действие». Каждый участник сможет сдать тест на ВИЧ и гепатит С.

Ранее сообщалось, что 8 сентября можно сходить на выставку уличных скульптур животных в Новой Голландии. Авторы проекта решили таким образом обратить внимание горожан на тему мусора и вторсырья.

Напомним, что сегодня в единый день голосования в Петербурге проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.