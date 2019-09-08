Петербуржцам предлагают увидеть неформальную Северную столицу

Санкт-Петербург, 8 сентября. Жителям и гостям Северной столицы предлагают взглянуть по-новому на город и посетить экскурсию «Центр наизнанку — неформальный Петербург».

Авторы экскурсии отмечают, что эта прогулка предназначена для тех, кому надоело видеть стандартный Петербург и хочет взглянуть на город под совсем другим углом.

Туристов познакомят с самыми разными неформальными точками города. Так, например, коренные жители и гости Петербурга увидят арт-центры, дворы-колодцы, заглянут в места известного писателя Сергея Довлатова, советскую рюмочную и бар «Дача».

Экскурсии проходит ежедневно в среду, пятницу и субботу. Записаться на экскурсию можно на сайте и в группе «ВКонтакте» «Необычные экскурсии — Ползком по Питеру».

Напомним, что сегодня в Петербурге проходят выборы губернатора и депутатов местного самоуправления.