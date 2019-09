Пианист Хармен Франье даст концерт в рамках «Голландских сезонов» в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 сентября. Нидерландский джазовый пианист Хармен Франье даст концерт и мастер-класс в рамках IV фестиваля «Голландские сезоны» в Петербурге.

7 сентября на сцене киностудии «ЛенДок» пройдет мастер-класс Хармена Франье. 8 сентября пианист выступит в концертном зале отеля «Амбассадор».

Известный нидерландский пианист, мастер импровизации и один из самых востребованных джазовых музыкантов Европы представит петербургской публике программу Out of the box («За рамками»).

Франье ведет авторский курс в Амстердамской консерватории. Музыкант знакомит студентов с новыми способами композиции и аранжировки без нотной записи. Студенты используют цвет, геометрические фигуры, а также другие формы и приемы для создания музыки «здесь и сейчас».

