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Пианист Хармен Франье даст концерт в рамках «Голландских сезонов» в Петербурге

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Пианист Хармен Франье даст концерт в рамках «Голландских сезонов» в ПетербургеСанкт-Петербург, 7 сентября. Нидерландский джазовый пианист Хармен Франье даст концерт и мастер-класс в рамках IV фестиваля «Голландские сезоны» в Петербурге.

7 сентября на сцене киностудии «ЛенДок» пройдет мастер-класс Хармена Франье. 8 сентября пианист выступит в концертном зале отеля «Амбассадор».

Пианист Хармен Франье даст концерт в рамках «Голландских сезонов» в Петербурге

Известный нидерландский пианист, мастер импровизации и один из самых востребованных джазовых музыкантов Европы представит петербургской публике программу Out of the box («За рамками»).

Пианист Хармен Франье даст концерт в рамках «Голландских сезонов» в Петербурге

Франье ведет авторский курс в Амстердамской консерватории. Музыкант знакомит студентов с новыми способами композиции и аранжировки без нотной записи. Студенты используют цвет, геометрические фигуры, а также другие формы и приемы для создания музыки «здесь и сейчас».

Стоит отметить, что 8 сентября в единый день голосования в Петербурге состоятся выборы губернатора и депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга.

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