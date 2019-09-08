Концерт в честь закрытия сезона пройдет в Outlet Village Пулково в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Серия 40-минутных музыкальных выступлений под открытым небом завершит летний сезон в Outlet Village Пулково в воскресенье, 8 сентября.

Перед гостями Outlet Village Пулково выступит сооснователь проекта «Рояль на Свободе» Павел Андреев. Музыкант вместе с супругой-художницей записывают клипы. Своей работой пара хочет привлечь внимание к серьезным проблемам, среди которых загрязнение планеты. Андреев отмечает, что своим творчеством пытается найти и восстановить связь человека с природой, отсюда и название проекта.

Ранее Андреев устраивал концерты в каньоне Рускеалы, на помойке и на заснеженной горе. В воскресенье Андреев выступит под открытым небом в Outlet Village Пулково сразу несколько раз: выступления пройдут в 13.00, 15.00 и 17.00. Кроме того, гости мероприятия смогут увидеть живые скульптуры и заказать портрет у художника-шаржиста. Любителей шопинга Outlet Village Пулково порадует осенней коллекцией.

Напомним, в воскресенье в Петербурге пройдут выборы губернатора. В единый день голосования, 8 сентября, петербуржцам предстоит выбрать губернатора города и депутатов местного самоуправления.