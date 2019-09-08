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Немецкие авангардисты покажут спектакль «Утополис Петербург»

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Немецкие авангардисты покажут спектакль «Утополис Петербург»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Спектакль «Утополис Петербург» войдет в число проектов Театральной олимпиады в Северной столице.

Участниками проекта станут 300 человек, которым предстоит создать идеальное государство. Среди организаторов «Утополиса» — главные театральные выдумщики Европы — участники группы Rimini Protokoll.

Они ввели в мир театр спектакли-квесты и постановки-променады. Коллектив возит зрителей в трейлере и предлагает поучаствовать в конференции по изменению климата или выпить чашку кофе за разговором о происходящем в Германии.

Немецкая труппа стала чаще привозить свои спектакли в Россию. Теперь они выступят перед петербургской публикой. Ранее сообщалось, что 8 сентября состоится «Большой джем» в Сесетрорецке, посвященный джазу.

А ночью разведение Дворцового моста пройдет под звуки русской классической музыки. 

Напомним, что сегодня в единый день голосования в Петербурге проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.

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