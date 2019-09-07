В день рождения города в Колпино открылся обновленный парк. ФАН-ТВ

За счет благоустройства заболоченных территорий площадь парка увеличилась на 30%. Для отдыхающих установили новые спортивные и детские площадки, обустроили велодорожку.

Работы были проведены в течение года вместо изначально запланированных трех лет по поручению врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

«Сегодня очень радостно то, что мы получаем подарок — всеми любимый парк культуры и отдыха на острове Чухонка. Работы продолжаются, проходят посадки деревьев, кустарников, обустраивают дорожки, спортивные площадки. Это все будет служить подарком ко Дню города», — рассказал глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко поздравил местных жителей.

«Мы, правительство и администрация, дарим горожанам этот замечательный парк. Кстати, это уже второй парк, который мы открываем за последние 10 дней в Колпино. На это нельзя жалеть денег. Это для удовольствия, для удобства, поэтому отдыхайте, радуйтесь. С праздником!»

Посетители парка отметили существенные изменения. Елена Поверина живет в Колпино более 50 лет. Она признается, что таким парк еще не был.

«Я раньше приходила сюда, в этот парк, вот это место, где детские аттракционы, там было более-менее. А здесь был просто дикий лес, и сейчас все очень преобразилось, ну просто красота».

Благоустройство парка будет продолжаться, впереди еще несколько этапов по завершению реконструкции.