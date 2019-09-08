Петербуржцев пригласили на звуковое шоу «Поющие мосты»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Жителей Петербурга пригласили на звуковое шоу «Поющие мосты», при котором будут разводить Дворцовый мост.

Звук включается до разводки моста, время звучания плейлиста – 20-25 минут. Уникальная филармония под открытым небом — это знакомство с музыкой отечественных композиторов и классиков.

Впервые проект появился в год празднования 315-летия Петербурга, живую музыку играл оркестр «Северная симфония». Шоу проходит в стандартном формате и начинается в 01.10.

Любителям музыки также понравится джазовый фестиваль в Сестрорецке, на площадке которого выступят популярные музыканты. В крепости Орешек 8 сентября состоится исторический фестиваль с участием реконструкторов.