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Петербуржцев пригласили на звуковое шоу «Поющие мосты»

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Петербуржцев пригласили на звуковое шоу «Поющие мосты»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Жителей Петербурга пригласили на звуковое шоу «Поющие мосты», при котором будут разводить Дворцовый мост.

Звук включается до разводки моста, время звучания плейлиста – 20-25 минут. Уникальная филармония под открытым небом — это знакомство с музыкой отечественных композиторов и классиков.

Впервые проект появился в год празднования 315-летия Петербурга, живую музыку играл оркестр «Северная симфония». Шоу проходит в стандартном формате и начинается в 01.10.

Любителям музыки также понравится джазовый фестиваль в Сестрорецке, на площадке которого выступят популярные музыканты. В крепости Орешек 8 сентября состоится исторический фестиваль с участием реконструкторов.

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