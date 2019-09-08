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Концерт «Mozart. Requiem» пройдет в загадочной Анненкирхе

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Концерт «Mozart. Requiem» пройдет в загадочной Анненкирхе

Санкт-Петербург, 8 сентября. Концерт «Mozart. Requiem» пройдет в загадочной петербургской Анненкирхе.

Более 100 музыкантов и хористов исполнят для гостей вечера одно из самых известных произведений Амадея Моцарта — «Реквием». Композиция стала эпилогом всей жизни знаменитого композитора и считается его художественным завещанием.

Концерт будет сопровождаться мультимедийным шоу. Стены некогда сгоревшей Анненкирхе дополнят атмосферу вечера, а великолепная акустика передаст мастерство исполнителей.

В концерте 8 сентября задействованы солисты, хор и симфонический оркестр Молодежного Оперного Театра под управлением дирижера Георгия Албегова.

Концерт «Mozart. Requiem» пройдет в загадочной Анненкирхе

Напомним, что в это воскресенье жители Петербурга также выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления. Принять участие в выборах можно будет с 8 до 20 часов.

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