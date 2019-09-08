Первый в России косплей-фестиваль для животных «МимиFest» проходит в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 сентября. Первый в истории России фестиваль косплея для домашних животных под названием «МимиFest» проходит с 7 по 8 сентября в Петербурге.

Косплей-фестиваль питомцев проходит в выставочном комплексе «Ленэкспо». За лучший образ в конкурсе будут соревноваться собаки, ламы, хорьки, крысы и даже крокодил.

Среди участников есть квартет крыс в образах черепашек-ниндзя, а также собаки в костюмах супергероев и легендарная лама-бэтмен Сантин. Кроме того, будут представлены животные в образах героев из русских народных сказок.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа, которая включает лекции, мастер-классы, соревнования и выставки. Кроме того, гостей фестиваля ожидают интерактивные зоны с котами, енотами, пони, верблюдом и другими животными.

Стоит отметить, что 8 сентября в единый день голосования в Петербурге состоятся выборы губернатора и депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга.