Петербуржцев пригласили на фестиваль крепости Орешек в Шлиссельбурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Масштабный исторический фестиваль «День крепости Орешек» проходит в Шлиссельбурге.

Фестивальная программа начинается с 10.00, здесь работают интерактивные площадки, мастер-классы, ярмарка и кухня. Реконструкторы покажут участникам праздника высадку средневекового десанта с ладьи.

С 13.30 стартует музыкальная программа: на сцене выступят группа Evidens, Ярослав Цесник, Александр Великий. Затем начнется штурм крепости Орешек.

Петербуржцы могут стать активными участниками представления «Сражение рекрутов XVII века». Завершится фестиваль в 18.00.

Ранее сообщалось, что 8 сентября проходит джазовый фестиваль «Большой джем» в Сестрорецке.

Напомним, что сегодня в единый день голосования в Петербурге проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.