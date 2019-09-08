Мот выступит с сольным концертом на одной из крыш Петербурга

Санкт-Петербург, 8 сентября. Артист лейбла Black Star Матвей Метельников, больше известный как Мот, выступит на одной из крыш Васильевского острова в Петербурге.

Концерт музыканта состоится в воскресенье в 19 часов. Для своего концерта Мот выбрал площадку Roof Place с видом на Финский залив.

Композиции артиста моментально становятся хитами. Среди них есть и успешные дуэты, в частности «Сколько лет» с Валерием Меладзе или «Сопрано» с Ани Лорак. Мот является обладателем всевозможных престижных музыкальных премий. Гастрольный график музыканта расписан на несколько месяцев вперед, поэтому все его концерты проходят при полном аншлаге.

Напомним, в это воскресенье в городе проходит еще одно важное событие — выборы губернатора города и депутатов местного самоуправления. Избирательные участки по всему Петербургу будут работать с 8 до 20 часов по московскому времени.