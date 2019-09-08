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Петербуржцев пригласили на джазовый фестиваль в Сестрорецке

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Петербуржцев пригласили на джазовый фестиваль в Сестрорецке

Санкт-Петербург, 8 сентября. Фестиваль «Большой джем» проходит в Сестрорецке. Самый продолжительный джем-сейшн составил 14 часов.

Мероприятие проводится в арт-пространстве «Петровский Арсенал» 8 сентября. На площадке выступит джазмен Билли Новик и его Billy's Band, «Пролетарское Танго», Кирилл Бубякин и Jazz Philharmonic Orchestra, другие звезды инструментальной музыки.

Гостем фестиваля стал народный артист Давид Голощекин. Для детей на празднике музыки организовали игровые зоны, спортплощадки и арт-маркет. Угощения подготовили известные петербургские рестораны.

8 сентября в Петербурге состоится спецпоказ фильма Вуди Аллена «Манхэттен» на языке оригинала.

Напомним, что сегодня в единый день голосования в Петербурге проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.

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