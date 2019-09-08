Костюмированный бал пройдет на Елагином острове в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Костюмированный бал и экскурсионно-театрализованная программа «В вихре бала» состоятся 8 сентября на Елагином острове в Петербурге. Гости мероприятия должны будут перевоплотиться в светских кавалеров и дам XIX века.

Женщинам предоставят платья, стилизованные под наряды того периода: костюм состоит из кринолина, юбки и корсета. Мужчинам же предложат надеть на бал фрак, жилет, перчатки, а также цилиндр.

«Обязательным элементом, как для мужских, так и для женских костюмов, является нижняя одноразовая хлопковая рубашка, надеваемая под костюм с гигиенической целью. Обязательна сменная обувь — чешки, которые выдаются вместе с костюмом», — пишет портал kuda-spb.ru.

Отмечается, что бал состоится во Фрейлинском корпусе — одном из исторических зданий, которое построено по проекту архитектора Карло Росси. Экскурсионную часть программы откроет встреча с распорядителем бала. Гостям мероприятия расскажут не только об истории Елагина острова и дворцово-паркового ансамбля Карло Росси, но и о правилах этикета XIX века.

Напомним, 8 сентября в России — единый день голосования. В Петербурге в воскресенье проходят выборы губернатора города и муниципальных депутатов.