Международные эксперты оценили подготовку Петербурга к выборам

Санкт-Петербург, 7 сентября. Международные эксперты оценивают подготовку Петербурга к выборам в единый день голосования.

Эксперты побывали на территориальной избирательной комиссии № 1, расположенной на Измайловском проспекте, 10. Затем они проверили, как обстоят дела на участковой избирательной комиссии на Лермонтовском проспекте, 14.

Они проверили списки, техническое оборудование и знакомятся с жалобами. Эксперты проконтролировали, чтобы нигде не было агитации за кандидатов. Они также протестировали средства автоматизации, пишут «Невские новости».

За ходом голосования на выборах в Петербурге будут следить наблюдатели. В общей сложности будет работать 1898 избирательных участков в Петербурге, еще 77 участков в Ленинградской и Псковской областях.

Напомним, что в единый день голосования в Петербурге проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.