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Фестиваль песчаных скульптур «Затерянные миры» открылся в Петербурге

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Фестиваль песчаных скульптур «Затерянные миры» открылся в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Фестиваль песчаных скульптур открылся на территории Петропавловской крепости. Затерянные миры стали темой открывшейся выставки.

Мастера песчаных скульптур представили свое виденье затерянных и неизведанных миров. Посетители фестиваля смогут увидеть подводное царство Посейдона, страну Эльдорадо, ушедшую под воду Атлантиду и даже край Земли, который расположился на спине огромной черепахи. Перед гостями предстанут гигантские динозавры и осьминог, а также самая большая скульптура — дракон, который охраняет вход в Сказочную страну.

Каждый год на создание скульптур в рамках фестиваля требуется не менее 3000 тонн песка и около 20 дней работы. Песчаные сооружения не боятся дождя, поэтому ими можно любоваться в любую погоду.

Фестиваль песчаных скульптур «Затерянные миры» открылся в Петербурге

Напомним, в это воскресенье в Петербурге также проходят выборы губернатора и депутатов местного самоуправления. Избирательные участки по всему городу будут работать с 8 до 20 часов по московскому времени.

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