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Электрическая проводка стала причиной пожара в многоэтажке в Шушарах

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Электрическая проводка стала причиной пожара в многоэтажке в Шушарах

Санкт-Петербург, 7 сентября. Электрический кабель между вторым и третьим этажами загорелся в многоэтажке в Шушарах, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Инцидент произошел утром 7 сентября в Вилеровским переулке. Жильцы почувствовали запах гари и увидели задымление. К 11.00 на месте происшествия прибыли спасатели.

Они эвакуировали людей из дома. По предварительным данным, никто не пострадал, пишет издание «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее сообщалось, что в Петербурге госпитализировали местного жителя, на которого напал родной брат с ножом.

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