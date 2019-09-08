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Фестиваль гигантских китайских фонарей проходит в Петербурге

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Фестиваль гигантских китайских фонарей проходит в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Фестиваль гигантских китайских фонарей проходит в Петербурге до 13 октября. Жителей и гостей города ждет увлекательная программа фестиваля. 

Крестовский остров превратился в восточный уголок — петербуржцы смогут увидеть там гигантские китайские фонари. Горожане смогут прочувствовать атмосферу Востока и полюбоваться световыми инсталляциями.

Петербуржцам покажут на Крестовском острове гигантские китайские фонари

Кроме того, петербуржцев ждут шоу барабанщиков, выступления танцоров, прогулки с ростовыми куклами, а также китайская кухня на фудкорте. 

Фестиваль проходит с 2005 года, и за это время он успел побывать в более, чем 50 странах мира. Среди них США, Канада, Литва, Нидерланды, Италиия, Германия , Испания и другие.

Напомним, что в воскресенье в единый день голосования в Северной столице проходят выборы. Петербуржцам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.

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