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Ярмарка «Продовольствие в удовольствие. Дары лета» проходит в Петербурге

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Ярмарка «Продовольствие в удовольствие. Дары лета» проходит в ПетербургеСанкт-Петербург, 8 сентября. Масштабная гастрономическая выставка-ярмарка «Продовольствие в удовольствие. Дары лета» проходит в выставочном центре «Евразия» в Петербурге.

На ярмарке представлены товары, произведенные в разных регионах России. На выставке можно продегустировать и приобрести свежую продукцию из мяса, рыбы и молока. Кроме того, на ярмарке представлены конфеты, печенье, кондитерские изделия, а также разнообразные восточные сладости, мед, ягоды, грибы и орехи.

Также на ярмарке можно приобрести посуду, текстиль и мелкую бытовую технику. В рамках выставки проходят многочисленные семинары и презентации.

Стоит отметить, что сегодня в Петербурге проходят выборы губернатора и депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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