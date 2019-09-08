Ярмарка «Продовольствие в удовольствие. Дары лета» проходит в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Масштабная гастрономическая выставка-ярмарка «Продовольствие в удовольствие. Дары лета» проходит в выставочном центре «Евразия» в Петербурге.

На ярмарке представлены товары, произведенные в разных регионах России. На выставке можно продегустировать и приобрести свежую продукцию из мяса, рыбы и молока. Кроме того, на ярмарке представлены конфеты, печенье, кондитерские изделия, а также разнообразные восточные сладости, мед, ягоды, грибы и орехи.

Также на ярмарке можно приобрести посуду, текстиль и мелкую бытовую технику. В рамках выставки проходят многочисленные семинары и презентации.

Стоит отметить, что сегодня в Петербурге проходят выборы губернатора и депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга.