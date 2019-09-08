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Первый книжный фестиваль «Ревизия» проходит в Петербурге

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Первый книжный фестиваль «Ревизия» проходит в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Первый международный книжный фестиваль «Ревизия» проходит в Петербурге с 5 по 9 сентября.

Фестиваль проходит на острове Новая Голландия. В рамках «Ревизии» состоятся открытая лекция итальянского философа Паоло Вирно, мировая премьера фильма Александра Сокурова «Go.Go.Go», а также ужин в ресторане с литературными критиками.

Гости Новой Голландии смогут посетить круглый стол «Бумажная версия всего», «Большие поэтические чтения», посвященную молодой русскоязычной поэзии 2010-х конференцию «Письмо превращает нас», выставку-исследование «Ревизия: городские сообщества» и другие мероприятия.

Тему первого фестиваля обозначили как «Искусство сомневаться». Организаторы фестиваля отмечают, что сомнения толкают человека на перемены и изменения.

«Программа фестиваля рассказывает об этом опыте нового, другого, непривычного в современной культуре и городских сообществах, социальной истории и истории повседневности», — констатировали представители встречи.

Планируется, что фестиваль станет ежегодным.

Первый книжный фестиваль «Ревизия» проходит в Петербурге

В это воскресенье в Петербурге проходит еще одно важное для города событие — выборы губернатора и депутатов местного самоуправления. Свою гражданскую позицию петербуржцы могут выразить с 8 до 20 часов по московскому времени.

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