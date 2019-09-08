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Петербуржцев пригласили на выставку «О, да! Вторсырье»

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Петербуржцев пригласили на выставку «О, да! Вторсырье»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Жителей Петербурга пригласили на эколого-проветительский проект, посвященный отходам и их переработке «О, да! Вторсырье».

Организаторы выставки предлагают горожанам посмотреть на мусор с точки зрения вторичного сырья. Молодежь и школьники должны задуматься об экологии Петербурга, считают авторы проекта.

Петербуржцев пригласили на выставку «О, да! Вторсырье»

Они подчеркивают, что петербуржцы должны знать, сколько мусора находится на свалках и как избежать мусорного коллапса. На выставке состоятся лекции экспертов в области переработки отходов.

Вход на мероприятие свободный, нужна предварительная регистрация. Место проведения — проект «Этажи». Ранее сообщалось, что в Новой Голландии заработала выставка уличных скульптур.

Напомним, что сегодня в единый день голосования в Петербурге проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.

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