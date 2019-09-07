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Пьяная ссора братьев закончилась поножовщиной в Колпино

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Пьяная ссора братьев закончилась поножовщиной в Колпино

Санкт-Петербург, 7 сентября. Пьяный мужчина с колото-резаной раной поступил в травмпункт в Колпино, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 5 сентября, пострадавшим оказался 31-летний местный житель. Правоохранители выяснили, что его ударил кухонным ножом родной брат.

Позднее полиция задержала 37-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержанный был ранее судим за убийство, пишет издание «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее двое мужчин напали на жителя Петербурга с ножом и отобрали у него планшет. Полиция разыскивает преступников.

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