Волонтеры высадят клены на площади Восстания в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 сентября. Активисты высадят клены породы Глобозум перед гостиницей «Октябрьская» в Петербурге. Работы согласовали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Высадка начнется 26 сентября. Как рассказали в пресс-службе ГАТИ, петербуржцы нередко высаживают деревья и кустарники без учета расположения инженерных сетей.

Согласование с профильными ведомствами является гарантом сохранности посадки. Как отмечает издание «Комсомольская правда — Петербург», деньги на клены собрали сами волонтеры.

В общей сложности с покупкой саженцев и транспортивкой на реализацию проекта потрачено 114 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что власти Ленобласти планируют увеличить бюджет на благоустройство.