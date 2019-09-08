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Петербуржцев приглашают на выставку «Ленинград. Накануне»

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Петербуржцев приглашают на выставку «Ленинград. Накануне»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Выставка «Ленинград. Накануне» заканчивает свою работу 8 сентября в Санкт-Петербурге.

Выставка, посвященная истории города с момента переименования до начала Великой Отечественной войны, начала работу в Петербурге летом. В воскресенье, в день закрытия экспозиции, жители и гости Северной столицы смогут проследить, как развивался Санкт-Петербург после революции и гражданской войны и реконструировался Ленинградский торговый порт Кроме того, у горожан будет последняя возможность своими глазами увидеть открытие новых театров, запуск Волховской ГЭС, создание Государственного музея городской скульптуры.

Экспозиция находится в Новом выставочном зал Государственного музея городской скульптуры, который расположен на Невский проспекте, 179.

Напомним, 8 сентября жителям Петербурга предстоит выбрать губернатора города и депутатов местного самоуправления.

 

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