Петербуржцев приглашают на выставку «Ленинград. Накануне»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Выставка «Ленинград. Накануне» заканчивает свою работу 8 сентября в Санкт-Петербурге.

Выставка, посвященная истории города с момента переименования до начала Великой Отечественной войны, начала работу в Петербурге летом. В воскресенье, в день закрытия экспозиции, жители и гости Северной столицы смогут проследить, как развивался Санкт-Петербург после революции и гражданской войны и реконструировался Ленинградский торговый порт Кроме того, у горожан будет последняя возможность своими глазами увидеть открытие новых театров, запуск Волховской ГЭС, создание Государственного музея городской скульптуры.

Экспозиция находится в Новом выставочном зал Государственного музея городской скульптуры, который расположен на Невский проспекте, 179.

Напомним, 8 сентября жителям Петербурга предстоит выбрать губернатора города и депутатов местного самоуправления.