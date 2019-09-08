Выставка уличных скульптур Cracking Art открылась в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Уникальная выставка больших скульптурных композиций с животными состоится в Новой Голландии в Петербурге.

Арт-группа Cracking Art устанавливает яркие скульптуры животных в обычных местах. Художники предлагают прохожим пересмотреть свои взгляды на городскую среду.

Выставочная площадка открывается в 09.00, экспозиция продлится до 15 октября. Дизайнеры хотят обратить внимание на проблемы экологии и будущего планеты.

В своих работах они используют пластик, пригодный для вторичной переработки. Таким образом они заостряют внимание общественности на том, насколько важно влияние человека на окружающую среду.

Напомним, что сегодня в единый день голосования в Петербурге проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.