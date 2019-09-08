Петербуржцев ждут на выставке животных «МимиFEST»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Выставка животных «МимиFEST» проходит в Петербурге. Жителей Северной столицы ждут братья наши меньшие в выставочном комплексе «Ленэкспо».

Выставка стартовала в Петербурге в субботу. Тем не менее у петербуржцев есть еще шанс познакомиться с различными животными. Организаторы мероприятия пообещали устроить настоящий праздник питомцев.

Петербуржцы и гости Северной столицы смогут увидеть собак, кошек, грызунов, рептилий, а также посмотреть шоу с участием зверей и сфотографироваться с ними.

Кроме того, владельцы животных смогут много полезного узнать об уходе за своими питомцами. Ветеринарный врач клиники «Элвет» Яна Головкина проведет лекцию, на которой расскажет о важных шагах для здоровья животного.

Организаторы отметили, что на выставку разрешается приходить со своим питомцам, а у кого животных пока еще нет, может прямо на «МимиFEST» найти себе нового друга.

Напомним, 8 сентября в Петербурге проходят выборы. В Единый день голосования в Северной столице выбирают губернатора и муниципальных депутатов.