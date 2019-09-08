Спецпоказ «Манхэттена» Вуди Аллена состоится в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Лирическую комедию режиссера Вуди Аллена «Манхэттен» покажут в петербургских кинотеатрах.

Специальные показы черно-белой ленты на английском языке с русскими субтитрами начались 6 сентября. Фильм в «Авроре» представил кинокритик Михаил Трофименков.

8 сентября ленту «Манхэттен» можно увидеть в кинотеатре «Каро Варшавский экспресс». Расскажет о ней кинокритик Никита Смирнов. После показа гостям подарят эксклюзивные открытки, наклейки и постер.

Фильм «Манхэттен» был снят Вуди Алленом в 1979 году. Это история об отношениях, изменах и кризисе среднего возраста на фоне прекрасного города. Музыку к фильму написал Джордж Гершвин.

Напомним, что сегодня в единый день голосования в Петербурге проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.