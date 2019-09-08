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Показ фильма Тарантино на языке оригинала пройдет в «Ленинград Центре»

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Показ фильма Тарантино на языке оригинала пройдет в «Ленинград Центре»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Показ фильма голливудского режиссера Квентина Тарантино на языке оригинала пройдет в пространстве «Ленинград Центр» в Петербурге.

В воскресенье петербургские киноманы смогут посмотреть на большом экране фильм «Однажды в Голливуде», который не так давно с успехом прошел в кинотеатрах. Картина повествует о жизни известного актера 70-х годов прошлого века Рике Далтоне, роль которого исполнил Леонардо ДиКаприо, и его дублера Клиффа Бута, которого играет Брэд Питт. Главные герои пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Показ фильма Тарантино на языке оригинала пройдет в «Ленинград Центре»

Фильм будет показан на английском языке. Для тех, кто не уверен в своих силах, будут транслировать русские субтитры.

Также в это воскресенье в Северной столице проходят выборы губернатора. В единый день голосования, 8 сентября, петербуржцам предстоит выбрать губернатора города и депутатов местного самоуправления.

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