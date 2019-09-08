В Петербурге почтят память жертв блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 8 сентября. День памяти жертв блокады Ленинграда почтят в Санкт-Петербурге 8 сентября торжественно-траурными церемониями возложения венков и общегородскими мероприятиями, которые пройдут на 50 площадках. Ключевым событием станет акция День памяти — чтение списков жертв блокады.

Масштабную программу мероприятий подготовили в Санкт-Петербурга в День памяти жертв блокады Ленинграда — страшной и трагической страницы в истории города, длившейся 872 дня. С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. Ленинградцам не хватало ни продовольственных запасов, ни воды, ни топлива. Единственной связью с городом было Ладожское озеро, через которое пролегала Дорога жизни. Именно по ней в блокадный Ленинград регулярно доставлялись грузы с продуктами.

Жертвами блокады Ленинграда стали по разным данным от 630 тысяч до полутора миллионов человек. Большинство погибших были похоронены на Пискаревском мемориальном кладбище.

В 2019 году в Петербурге подготовлена масштабная программа мероприятий, посвященных Дню памяти жертв блокады. В воскресенье пройдут торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, на Серафимовском кладбище, на площади Победы, у Триумфальной Арке Победы, на Смоленском мемориальном кладбище, на Невском воинском кладбище «Журавли», на Ново-Волковском кладбище. Также цветы возложат к Мемориалу «Малая Пискаревка» Красная Слобода, сообщает администрация Санкт-Петербурга.

Ключевым мероприятием Дня памяти жертв блокады Ленинграда станут общегородские поминальные чтения. Благодаря «Комитету 8 сентября» в 2019 году на более чем 50 площадках в Петербурге акция День памяти все-таки состоится и прозвучат имена погибших в страшные годы блокады Ленинграда.

«Блокада Ленинграда — вторая по числу жертв гуманитарная катастрофа за всю мировую историю. Это трагедия, с которой все мы, ленинградцы, живем. Нет в нашем обществе устоявшихся традиций поминовения павших, когда же мы произносим имя умершего человека — поминаем его, сохраняем память о нем, это наш перед ним долг», — сказал историк Лев Лурье.

Чтение поминальных списков состоится на десятках площадок в Петербурге в полдень 8 сентября после выстрела пушки с Петропавловской крепости. К одному из самых масштабных мероприятий Дня памяти жертв сможет присоединиться любой желающий, площадки расположены в каждом районе города. Среди них Государственный Эрмитаж, Русский музей, Российская национальная библиотека, Фонтанный дом, Михайловский театр.

«Русский музей провел огромную работу, выявил порядка 35 новых имен. После выступления представителей площадки, мы готовим списки адресно, для чтения имен людей, погибших в соседних домах, микрорайонах», — рассказала организатор акции Анастасия Принцева, отметив, что Фонтанный дом, сотрудники которого нашли более тысячи имен жертв блокады Ленинграда, также заявил о желании принять участие в акции.

Организаторы Дня памяти просят жителей и гостей Петербурга присоединиться ко Дню памяти, принести с собой свечи, вспомнить о жертвах и помянуть погибших поименно.

«Наша задача — назвать все известные имена погибших, даже если на эту уйдут годы. Надеемся, что День Памяти станет традицией, ведь именно память делает нас людьми», — объяснили организаторы акции.

Все списки погибших в страшные годы блокады разместят во дворах жилых домов, в учреждениях культуры и на общегородских городских площадках.