Конкурс на проект памятника Чайковскому объявлен в Петербурге 

Санкт-Петербург, 6 сентября. Архитектурный конкурс с международным участием на эскизный проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому объявлен в Петербурге. По словам врио губернатора города Александра Беглова, итоги подведут в марте 2020 года.

Народный артист РФ, дирижер Валерий Гергиев на пресс-конференции, посвященной объявлению конкурса, отметил, что памятник великому композитору должен быть особенным.

«Облик и характер такого памятника — это предмет глубоких размышлений. Этот композитор умел создать такое ощущение счастья, поэтому это должен быть не мрачный памятник. Светлый. Нужно уловить величие, кто сможет это сделать — покажет конкурс», — заявил дирижер.

Гергиев добавил, что к идеи увековечить Чайковского в памятнике шли долго. Необходимо найти архитектора, который сможет воплотить этот трудноуловимый образ.

«Надеюсь, в нашем городе появится фраза «встретимся у Чайковского», — заключил Гергиев.

По словам Беглова, разговоры об установке памятника Чайковскому идут уже более десяти лет. В марте 2020 года будет названо имя победителя.