СПЧ опроверг слухи о принуждении петербургских медиков голосовать за определенного кандидата

Санкт-Петербург, 6 сентября. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод опроверг слухи о том, что медработников в Петербурге вынуждают голосовать за определенного кандидата.

По его словам, руководство ряда медицинских учреждений действительно проводило собрания своих сотрудников. Однако речь там шла о призывах принять участие в выборах, а не о принуждении голосовать за конкретного кандидата.

«Никакого принуждения или иных попыток повлиять на волеизъявление граждан, идущих вразрез с законом, зафиксировано не было», — отметил Брод, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что 8 сентября пройдут местные парламентские выборы в Москве и еще 12 регионах. Кроме того, в этот день пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы и выборы глав субъектов федерации в 13 регионах.

Ситуация с подготовкой к выборам омрачилась нападением на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Неизвестный в маске пробрался в ее дом и несколько раз ударил электрошоком.

Отметим, что сама Памфилова получила травму в районе живота и повредила палец. Тем не менее, она решила выйти на работу после ночного происшествия. ЦИК сообщил, что глава избирательной комиссии прежде не имеет охраны и никогда прежде не задумывалась о собственной безопасности.