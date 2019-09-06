Беглов пригласил петербуржцев на выборы 8 сентября

Санкт-Петербург, 6 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пригласил петербуржцев прийти на выборы главы города и депутатов местного самоуправления 8 сентября. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые ленинградцы и петербуржцы. Я держу в руках рисунок первоклассницы. Один из лучших в конкурсе «Будущее Петербурга». На этом рисунке солнце и голубое небо, красивый город. Настроение добра и надежды. Чистая мечта о будущем», — сказал Беглов.

Врио губернатора подчеркнул, дети — это самое главное в жизни каждого, а их успехи — это радость и гордость. Беглов обратил внимание на то, что Петербург меняется, однако это происходит не само по себе.

«Нами движет особая сила. Участие, сопереживание и готовность действовать. Я прошу вас прийти 8 сентября на выборы губернатора и депутатов местного самоуправления. Проголосовать за будущее Санкт-Петербурга. За тот мир, тот город и ту любовь, что мы хотим подарить нашим детям и внукам», — заметил врио губернатора.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. На этот пост претендуют врио губернатора города Александр Беглов, кандидат от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов и Надежда Тихонова (партия «Справедливая Россия»).

Ранее Беглов сообщил, что на его страницу «ВКонтакте» подписались 50 тысяч человек. Он поблагодарил петербуржцев, которые активно принимают участие в диалоге и пишут в комментариях о своих проблемах и предложениях.