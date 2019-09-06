Беглов поблагодарил защитников Ленинграда и пожелал петербуржцам мирного неба

Санкт-Петербург, 6 сентября. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии Дня памяти жертв блокады Ленинграда пожелал мирного неба, добра и благополучия каждой семье.

Беглов напомнил, что 8 сентября — самая скорбная дата в истории города на Неве. Именно в этот день 78 лет назад вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо, а сухой звук метронома начал отсчет 900 дней и ночей неизмеримо тяжелых испытаний блокадного города, добавил врио губернатора.

«Проходят десятилетия, сменяются поколения, но никогда не сотрутся из памяти имена ленинградцев, отдавших свои жизни за родной город», — цитируют его «Невские новости».

По словам Беглова, нет ни одной ленинградской семьи, которая бы не потеряла близких в страшные годы блокады. Город, несмотря на холод, голод, артобстрелы, выстоял и победил, а оборона Ленинграда вошла в мировую историю как символ мужества, несгибаемой воли и беспримерного героизма.

Врио губернатора поблагодарил ветеранов, подчеркнув, что память о совершенном ими подвиге будет жить вечно.

«Низкий вам поклон!» — заключил Беглов.

Ранее в пятницу врио губернатора Петербурга принял участие в торжественной церемонии открытия новой экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. На мероприятие пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного города, представителей общественных организаций, работников музейной сферы, а также членов петербургского правительства и депутатов городского ЗакСа. Посетители смогут увидеть новую экспозицию уже 8 сентября.

На встрече с блокадниками Беглов вручил им ключи от новых квартир и документы. Градоначальник поблагодарил защитников города за отвагу и спасение Ленинграда. Глава Петербурга также внес на рассмотрение парламента поправки в Социальный кодекс города, которые подразумевают меры поддержки для граждан, которые родились или проживали в Ленинграде во время блокады вне зависимости от срока пребывания.