Беглов сообщил о расширении музея обороны и блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 6 сентября. Площадь музея обороны и блокады Ленинграда будет расширена. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он посетил открытие обновленной экспозиции в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Врио губернатора отметил, что в будущем площади музея будут расширены. Он поблагодарил блокадников и жителей города, которые сумели отстоять музей — уже во второй раз — и не дали перенести его с исторического места.

«Вы видите, в каком прекрасном состоянии музей находится. Главное, что Владимир Владимирович [Путин] поддержал эту идею и выделил из резервного фонда 150 миллионов рублей. Конечно, мало тысячи метров. Он дал указание министерству обороны, сейчас идет проработка по передаче городу 3–3,5 тысяч квадратных метров площадей, которые раньше занимал музей», — цитируют слова Александра Беглова «Невские новости».

Врио главы города отметил, что на решение этого вопроса может потребоваться немало времени, однако власти Северной столицы не намерены оставаться в стороне. По словам Беглова, уже сейчас выкуплены 350 квадратных метров помещений для музея. Кроме того, начата работа по созданию новой экспозиции и ее концепции.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин предложил, — петербургские власти расширили эту идею, — чтобы в городе появилась цепочка таких музеев. Александр Беглов считает, что нужно создать сеть филиалов музея в каждом предприятии и школе, чтобы показать, как они работали в годы блокады. При этом экспозиции появятся не только в зданиях, которые состоят на балансе города, но и в тех, которые находятся во владении компаний и лиц.

Ранее сообщалось, что Александр Беглов провел встречу с блокадниками и вручил им ключи от новых квартир.