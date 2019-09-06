Выставка яхт открылась на Петровской косе в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 сентября. Шестая выставка яхт и катеров St. Petersburg International Boat Show открылась в Петербурге.

Жителям Северной столицы показали около 60 уникальных яхт и катеров, длина которых составляет от 5 до 25 метров. Среди экспонатов есть зарубежные Azimut, Princess и Galeon. Отечественные производители представили Velvette, Volzhanka и NorthSilve, пишет портал «Невские новости».

«Флот SPIBS традиционно радует своим разнообразием. У причалов яхт-клуба располагаются более полусотни судов: по соседству с небольшими катерами стоят крупные и дорогие яхты, а некоторые модели представляются в России впервые», — говорится на официальном сайте шоу.

Как сообщает «Вечерняя Москва», мероприятие проходит на территории яхт-клуба профсоюзов, расположенного на Петровской косе. Оно продлится до 8 сентября..

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Олег Бурлаков показал журналистам свою гигантскую парусную яхту «Черная Жемчужина», которая считается одной из самых дорогих в мире. Приблизительная стоимость судна составляет 18 млрд рублей. По словам Бурлакова, в настоящее время он ведет переговоры с представителями Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) о производстве судов подобного типа в России.