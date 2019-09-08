Выборы 8 сентября 2019 года: кого выбираем в Петербурге, кандидаты, как проголосовать

В единый день голосования, который проходит 8 сентября 2019 года, жители Петербурга будут выбирать губернатора и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Кого выбираем

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают высшее должностное лицо города — губернатора Санкт-Петербурга. На этот пост претендуют Александр Беглов (самовыдвиженец), Михаил Амосов (выдвинут от партии «Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Кроме того, в единый день голосования петербуржцы выбирают депутатов муниципальных советов седьмого созыва 110 внутригородских муниципальных образований, то есть всех, кроме МО Автово. В муниципальных выборах участвуют около полутора тысяч кандидатов от разных партий.

Как проголосовать

Граждане, достигшие 18-летнего возраста, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, вероисповедания, места жительства, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, имеют право избирать. Не имеют права голоса лица, признанные судом недееспособными или отбывающие наказание в местах лишения свободы.

Зарегистрированные в Петербурге граждане должны голосовать по месту регистрации. Участвовать в голосовании также могут лица, имеющие временную регистрацию в Петербурге, но получившие ее не позднее 7 июня 2019 года.

Голосование проходит на участковых избирательных комиссиях (УИК). Найти свою можно с помощью сайта Центризбиркома, а также позвонив в информационно-справочный центр ЦИК по телефону: 8 800 222 11 83.

Также узнать, где проголосовать, можно с помощью информационно-поисковой системы Санкт-Петербургской избирательной комиссии или интерактивной карты объектов избирательной инфраструктуры.

Как проголосовать на дому

Проголосовать на дому имеют право петербуржцы, которые не могут явиться на избирательный участок по состоянию здоровья. Для этого им необходимо в срок до 14.00 8 сентября подать заявку в УИК лично или по телефону.

Узнать контакты УИК можно на сайтах www.cikrf.ru и www.st-peterburg.izbircom.ru, а также по телефонам горячей линии: 8-495-606-98-88 (всероссийская) и 8-812-570-17-77 (петербургская).

В заявке нужно указать ФИО, адрес регистрации и уважительную причину.

Как стать «мобильным избирателем»

«Мобильный избиратель» — это гражданин, зарегистрированный в Петербурге по одному адресу, а проживающий по другому, но в пределах города. Чтобы принять участие в голосовании, ему необходимо лично или онлайн подать заявку о включении в список избирателей по месту нахождения.

Заявления на смену участка для голосования принимались онлайн с 24 июля по 4 сентября 2019 года через портал «Госуслуги» при условии регистрации гражданина на этом портале. Лично это можно было сделать в территориальных избирательных комиссиях №5 и №24 (проспект Обуховской Обороны, дом 163, телефоны: 246-29-20 и 246-29-19), в УИК (контакты указаны на сайте www.cikrf.ru), а также в любом многофункциональном центре. Для оформления заявления требовался паспорт гражданина РФ.

Как проголосовать из другого региона

Жители Петербурга могут выбрать губернатора, находясь в Москве, Ленинградской или Псковской областях, на организованных для этого экстерриториальных участках. Для этого нужно было оформить соответствующее заявление в срок до 4 сентября точно так же, как и заявление на «мобильного избирателя».

Кроме того, петербуржцы могут впервые выбрать губернатора на одном из 30 столичных цифровых избирательных участков. Для этого нужно авторизоваться на портале «Госуслуги» и зайти в раздел «Выбор избирательного участка на региональных выборах».

В заявлении нужно указать адрес регистрации, тогда появится возможность выбрать удобный цифровой участок в Москве. После этого заявление отправляется на обработку ЦИК. В личный кабинет на «Госуслугах» придет подтверждение и часть заявления с информацией о выбранном цифровом избирательном участке, которую надо распечатать.

В единый день голосования нужно прийти с распечатанной заявкой и паспортом на участок, где избирателю выдадут персональную карту доступа к электронному бюллетеню. Видеоинструкция по голосованию в таком формате доступна по ссылке.

Как заполнить избирательный бюллетень

Чтобы отдать свой голос за кандидата, необходимо поставить любую отметку в пустом квадрате справа от его фамилии. Если в бюллетене нет никакой отметки в квадрате или их поставлено несколько, то он считается недействительным.

После заполнения документ нужно опустить в урну для голосования или комплекс для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Важно сделать это только при горящем зеленом индикаторе. Если он красный — надо подождать. Бюллетень должен быть расправлен, вводить его нужно текстом вниз.