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Выборы 8 сентября 2019 года: кого выбираем в Петербурге, кандидаты, как проголосовать

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Выборы 8 сентября 2019 года: кого выбираем в Петербурге, кандидаты, как проголосовать

В единый день голосования, который проходит 8 сентября 2019 года, жители Петербурга будут выбирать губернатора и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Кого выбираем

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают высшее должностное лицо города — губернатора Санкт-Петербурга. На этот пост претендуют Александр Беглов (самовыдвиженец), Михаил Амосов (выдвинут от партии «Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Кроме того, в единый день голосования петербуржцы выбирают депутатов муниципальных советов седьмого созыва 110 внутригородских муниципальных образований, то есть всех, кроме МО Автово. В муниципальных выборах участвуют около полутора тысяч кандидатов от разных партий.

Выборы 8 сентября 2019 года: кого выбираем в Петербурге, кандидаты, как проголосовать

Как проголосовать

Граждане, достигшие 18-летнего возраста, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, вероисповедания, места жительства, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, имеют право избирать. Не имеют права голоса лица, признанные судом недееспособными или отбывающие наказание в местах лишения свободы.

Зарегистрированные в Петербурге граждане должны голосовать по месту регистрации. Участвовать в голосовании также могут лица, имеющие временную регистрацию в Петербурге, но получившие ее не позднее 7 июня 2019 года.

Голосование проходит на участковых избирательных комиссиях (УИК). Найти свою можно с помощью сайта Центризбиркома, а также позвонив в информационно-справочный центр ЦИК по телефону: 8 800 222 11 83.

Также узнать, где проголосовать, можно с помощью информационно-поисковой системы Санкт-Петербургской избирательной комиссии или интерактивной карты объектов избирательной инфраструктуры.

Выборы 8 сентября 2019 года: кого выбираем в Петербурге, кандидаты, как проголосовать

Как проголосовать на дому

Проголосовать на дому имеют право петербуржцы, которые не могут явиться на избирательный участок по состоянию здоровья. Для этого им необходимо в срок до 14.00 8 сентября подать заявку в УИК лично или по телефону.

Узнать контакты УИК можно на сайтах www.cikrf.ru и www.st-peterburg.izbircom.ru, а также по телефонам горячей линии: 8-495-606-98-88 (всероссийская) и 8-812-570-17-77 (петербургская).

В заявке нужно указать ФИО, адрес регистрации и уважительную причину.

Как стать «мобильным избирателем»

«Мобильный избиратель» — это гражданин, зарегистрированный в Петербурге по одному адресу, а проживающий по другому, но в пределах города. Чтобы принять участие в голосовании, ему необходимо лично или онлайн подать заявку о включении в список избирателей по месту нахождения.

Заявления на смену участка для голосования принимались онлайн с 24 июля по 4 сентября 2019 года через портал «Госуслуги» при условии регистрации гражданина на этом портале. Лично это можно было сделать в территориальных избирательных комиссиях №5 и №24 (проспект Обуховской Обороны, дом 163, телефоны: 246-29-20 и 246-29-19), в УИК (контакты указаны на сайте www.cikrf.ru), а также в любом многофункциональном центре. Для оформления заявления требовался паспорт гражданина РФ.

Выборы 8 сентября 2019 года: кого выбираем в Петербурге, кандидаты, как проголосовать

Как проголосовать из другого региона

Жители Петербурга могут выбрать губернатора, находясь в Москве, Ленинградской или Псковской областях, на организованных для этого экстерриториальных участках. Для этого нужно было оформить соответствующее заявление в срок до 4 сентября точно так же, как и заявление на «мобильного избирателя».

Кроме того, петербуржцы могут впервые выбрать губернатора на одном из 30 столичных цифровых избирательных участков. Для этого нужно авторизоваться на портале «Госуслуги» и зайти в раздел «Выбор избирательного участка на региональных выборах».

В заявлении нужно указать адрес регистрации, тогда появится возможность выбрать удобный цифровой участок в Москве. После этого заявление отправляется на обработку ЦИК. В личный кабинет на «Госуслугах» придет подтверждение и часть заявления с информацией о выбранном цифровом избирательном участке, которую надо распечатать.

В единый день голосования нужно прийти с распечатанной заявкой и паспортом на участок, где избирателю выдадут персональную карту доступа к электронному бюллетеню. Видеоинструкция по голосованию в таком формате доступна по ссылке.

Выборы 8 сентября 2019 года: кого выбираем в Петербурге, кандидаты, как проголосовать

Как заполнить избирательный бюллетень

Чтобы отдать свой голос за кандидата, необходимо поставить любую отметку в пустом квадрате справа от его фамилии. Если в бюллетене нет никакой отметки в квадрате или их поставлено несколько, то он считается недействительным.

После заполнения документ нужно опустить в урну для голосования или комплекс для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Важно сделать это только при горящем зеленом индикаторе. Если он красный — надо подождать. Бюллетень должен быть расправлен, вводить его нужно текстом вниз.

Выборы 8 сентября 2019 года: кого выбираем в Петербурге, кандидаты, как проголосовать

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