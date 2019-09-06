Беглов вручил блокадникам ключи от новых квартир

Санкт-Петербург, 6 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в пятницу провел встречу с блокадниками, на которой вручил им ключи от новых квартир и документы. Градоначальник поблагодарил их за отвагу и спасение Ленинграда.

Торжественная церемония состоялась в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, который открылся в пятницу после продолжительной реконструкции. Как сообщает портал «Невские новости», учреждение планировалось перенести в другое место, однако местные жители настояли на том, чтобы музей остался на прежнем месте.

Ранее сообщалось, что глава Петербурга внес на рассмотрение парламента поправки в Социальный кодекс города, которые подразумевают меры поддержки для граждан, которые родились или проживали в Ленинграде во время блокады вне зависимости от срока пребывания.

Речь идет о бесплатном отдыхе в санаториях, доплатах и ежемесячных выплатах, льготном проезде в транспорте. Спикер Заксобрания назвал инициативу Беглова одним из важнейших социальных законопроектов.