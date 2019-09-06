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Беглов принял участие в церемонии открытия новой экспозиции музея блокады Ленинграда

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Беглов принял участие в церемонии открытия новой экспозиции музея блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 6 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии открытия новой экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Мероприятие состоялось в Соляном переулке в доме №9. На открытие экспозиции пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, представителей общественных организаций, работников музейной сферы, а также членов петербургского правительства и депутатов городского ЗакСа.

На улице перед музеем организовали выставку военной техники времен Великой Отечественной войны. Выступая на открытии, Беглов порадовался тому, что музей остался в Соляном переулке. Также исполняющий обязанности губернатора поблагодарил ветеранов за защиту Ленинграда и всей нашей страны и почтил память жертв блокады, сообщают «Невские Новости».

Реставрационные работы в музее блокады Ленинграда начались летом 2018 года. В качестве экспертов к созданию новой экспозиции привлекли известных ученых и исследователей истории Великой Отечественной войны, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Посетители смогут увидеть новую экспозицию уже 8 сентября, пишет «ФедералПресс». Отметим, что именно в этот день в 1941 году началась блокада Ленинграда.

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Источник: Невские Новости
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