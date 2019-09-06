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Проезд в метро для ветеранов будет бесплатным в День памяти жертв блокады Ленинграда

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Проезд в метро для ветеранов будет бесплатным в День памяти жертв блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 6 сентября. Проезд для ветеранов в петербургском метрополитене будет бесплатным в День памяти жертв блокады Ленинграда. Соответствующую информацию передает пресс-служба городской подземки.

Правом воспользоваться бесплатным проездом в городском метрополитене также смогут инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Кроме того, в списке льготных категорий граждан значатся бывшие несовершеннолетними узники концлагерей.

Те, кто имеет право на бесплатный проезд, смогут бесплатно воспользоваться услугами метрополитена при предъявлении соответствующего документа.

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