Новые остановки появились на маршрутах трамвая «Чижик» в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 сентября. Жители Санкт-Петербурга с 1 сентября могут воспользоваться четырьмя трамвайными маршрутами «Чижик» в Красногвардейском районе, два из которых получили новые остановки. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту администрации города.

Теперь жителям и гостям Северной столицы доступен общественный транспорт № 8, 63, 59 и 64. Для двух последних сделали новые остановки.

Так, на маршруте № 59 появились остановки на улице Потапова у шоссе Революции и возле улицы Электропультовцев.

«Промзона «Ржевка» теперь имеет транспортное сообщение с метро по наикратчайшему пути по выделенной трамвайной полосе», — передают «Невские новости» сообщение комитета.

На маршруте № 64 появилась остановка на Рябовском шоссе у Мельничного переулка. Согласно сообщению ведомства, теперь обеспечена доступность квартала «Жерновка» до остановочных пунктов трамвая, чего не было раньше.

Власти города порекомендовали жителям Петербурга опробовать трамваи в своих поездках.

Напомним, 1 сентября движение трамвая «Чижик» по новым маршрутам от метро «Ладожская» запустил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он отметил работу специалистов, которым удалось в кратчайшие сроки соединить «Ржевку» с метро. Школьники и педагоги 2 сентября смогли поехать в школу на новых трамваях.

Беглов положительно оценил транспорт — он современный и комфортабельный. Пассажиры могут оплатить проезд с помощью проездных, банковской картой или смартфона через приложение «Чижик».

Ранее глава ООО «Транспортной концессионной компании» Сергей Окутин объявил, что новую ветку скоростного трамвая «Чижик» в Петербурге могут продлить до Всеволожска. Этот вопрос будут решать в сентябре. По мнению Окутина, у проекта большие шансы на реализацию, поскольку он полезен и Северной столице, и Ленобласти.