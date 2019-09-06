Эксперт объяснила актуальность «Навигатора профессий»

Москва, 6 сентября. Генеральный директор Высшей школы бизнес-технологий и коммуникаций Наталья Пчельникова назвала крайне полезной и актуальной информационную систему «Навигатор профессий».

Эта система впервые была презентована 4 сентября по поручению врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

«Теперь основной задачей, я вижу, грамотно донести информацию до заинтересованных лиц. В школах, колледжах проводить презентации, семинары, организовывать экскурсии. Все это позволит ребят лучше разбираться в рынке труда и не ошибиться с выбором профессии», — пояснила она порталу «Невские новости».

Пчельникова добавила, что «Навигатор профессий будет особенно актуален для людей в возрасте 45-55 лет с учетом повышения пенсионного возраста в стране. В настоящий момент кроме «Навигатора» нет ни одной другой системы, где была бы сведена вся информация для людей предпенсионного возраста, отметила эксперт.

Напомним, что ранее Беглов подписал постановление о бесплатной юрпомощи для предпенсионеров. Как сообщает пресс-служба городской администрации, петербуржцы, которым осталось до выхода на пенсию пять лет, могут получить помощь государственного адвоката. Им также разъяснят положения Трудового кодекса и меры социальной поддержки. Консультации по соцподдержке будут доступны с 1 января 2020 года.