Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперт объяснила актуальность «Навигатора профессий»

131
0 Оставить комментарий

Эксперт объяснила актуальность «Навигатора профессий»

Москва, 6 сентября. Генеральный директор Высшей школы бизнес-технологий и коммуникаций Наталья Пчельникова  назвала крайне полезной и актуальной информационную систему «Навигатор профессий».

Эта система впервые была презентована 4 сентября по поручению врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

«Теперь основной задачей, я вижу, грамотно донести информацию до заинтересованных лиц. В школах, колледжах проводить презентации, семинары, организовывать экскурсии. Все это  позволит ребят лучше разбираться в рынке труда и не ошибиться с выбором профессии», — пояснила она порталу «Невские новости».

Пчельникова добавила, что «Навигатор профессий будет особенно актуален для людей в возрасте 45-55 лет с учетом повышения пенсионного возраста в стране. В настоящий момент кроме «Навигатора» нет ни одной другой системы, где была бы сведена вся информация для людей предпенсионного возраста, отметила эксперт.

Напомним, что ранее Беглов подписал постановление о бесплатной юрпомощи для предпенсионеров. Как сообщает пресс-служба городской администрации, петербуржцы, которым осталось до выхода на пенсию пять лет, могут получить помощь государственного адвоката. Им также разъяснят положения Трудового кодекса и меры социальной поддержки. Консультации по соцподдержке будут доступны с 1 января 2020 года.

infox - new
Источник: Невские новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров