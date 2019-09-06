Беглов рассказал о строительстве и ремонте дорог в Петербурге

Петербург, 6 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что в будущем году запланировано увеличение числа ремонтируемых дорог в мегаполисе в 1,5 раза.

С заявлением на тему руководитель города выступил в телевизионной программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым», добавив, что петербуржская дорожная сеть должна быть одной из лучших в стране.

«В этом году мы делаем 120 километров дорог. Это цифра немаленькая, но мы стараемся увеличить ее на следующий год хотя бы в полтора раза. И каждый год добавлять на ремонт дорог 25–30%», — уточнил Беглов.

По словам градоначальника, в бюджете Петербурга на ремонтные работы дорожной сети в 2020 году будет заложено почти 11 миллиардов рублей, сообщает «Газета.ru». Планируется привести в порядок порядка 170 километров дорог.