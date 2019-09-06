Беглов заявил о важности создания благоустроенных зеленых зон в каждом районе Петербурга

Петербург, 6 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что в каждом районе мегаполиса должна быть собственная зеленая зона.

Размышлениями на тему руководитель города поделился в телевизионной программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым», подводя итоги масштабной программы по благоустройству города.

«Мы живем в промышленном мегаполисе, и в каждом районе должна быть своя зеленая зона. Это легкие нашего города. Чем больше благоустроенных дворов, благоустроенных парков, тем лучше в городе будет экологическая обстановка, да, и психологическая тоже», — подчеркнул градоначальник.

Врио губернатора подчеркнул, что правительство Петербурга внимательно относится к чаяниям горожан и идет навстречу стремлениям граждан благоустроить те или иные городские территории.

«Жители бьются за каждый маленький кусочек зелени. Мы относимся к таким предложениям с большим вниманием. И то, что мы можем сделать, мы обязательно сделаем», — заявил Беглов.

Врио губернатора Петербурга напомнил, что в городе траты на благоустройство были увеличены почти в три раза – с 1,5 млрд рублей до 4 мдрд. А в общей сложности на создание комфортной среды направили 6 миллиардов рублей.

Как напоминает «Газета.ru», ранее Александр Беглов в телевизионном эфире рассказал о ходе создания уникального зеленого общественного пространства Арт-парк у Тучкова моста.